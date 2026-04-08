COE amplía nivel de alertas amarillas por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este miércoles el nivel de alerta en varias provincias del país, ante la incidencia de una vaguada.

El organismo informó que las localidades en alerta amarilla son Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Mientras que en alerta verde está La Altagracia, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y La Vega.

¿qué significa alerta amarilla?

De acuerdo con el COE, se declara alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

En cambio, la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.