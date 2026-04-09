Aguaceros desnudan deficiencias en sistema de drenaje del Gran Santo Domingo

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada del miércoles causaron estragos en el Gran Santo Domingo y diversas provincias, dejando casas y vehículos bajo el agua y calles intransitables en el país.

Esta situación puso de manifiesto la necesidad de intervenir los sistemas de drenaje municipal a nivel nacional.

Los reportes que documentan el paso de los aguaceros en distintas comunidades muestran cómo en menos de 24 horas las lluvias ininterrumpidas habían provocado daños, inundaciones urbanas y pérdidas de ajuares.

Asimismo, se registraron desbordamientos de ríos y cañadas en San Cristóbal, San José de Ocoa, Los Alcarrizos, Manoguayabo, Guajimía, Villa Mella, Las 800, en Los Ríos, Arroyo Hondo, Kilómetro 12 de la carretera Francisco del Rosario Sánchez en Haina, Monseñor Nouel, Peravia, avenida Luperón, John F. Kennedy, malecón y otras demarcaciones del país.

Según datos oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el volumen de agua producto de las lluvias superó los 300 milímetros (mm) en el país. Siendo las zonas del Distrito Nacional una de las más afectadas.

Acciones urgentes necesarias

Tras estos acontecimientos, meteorólogos y consultores climáticos, a través de distintos comunicados, han marcado su posición acerca de los volúmenes de lluvia registrados y aseguran que es necesario actualizar el sistema de drenaje.

“Los drenajes urbanos no deben seguir dependiendo de alcantarillas diseñadas y construidas cuando todavía no se hablaba de cambio climático. Ahora hay que multiplicar la capacidad de drenaje rápido para desaguar de 100 a 150 milímetros de lluvias/m2/hora, porque hoy las lluvias son rápidas, y caen en 6 horas las lluvias que antes caían en 6 meses”, sostuvo el geólogo Osiris de León.

Advirtió que los operativos preventivos en el país deben estar siempre listos para las zonas vulnerables y con facilidad de inundación. “Todos debemos estar preparados para reaccionar rápido cuando circunstancias meteorológicas adversas se avecinan, y eso implica que un equipo técnico, de alto nivel, y un equipo de respuestas ante emergencias que estén siempre en turnos rotativos, porque así, indistintamente del horario de las lluvias, las alertas correspondientes y los operativos correspondientes son preventivos y más efectivos”, dijo en su mensaje.

En tanto que el consultor meteorológico Jean Suriel afirmó que ningún país está preparado para drenar grandes volúmenes de agua en menos tiempo.

“Ninguna ciudad del mundo está preparada para drenar la misma cantidad de agua que hoy en día se está registrando”, explicó.

No obstante, puntualizó que el sistema de drenaje del que depende el país está desactualizado para estos tiempos.

“El drenaje pluvial que tenemos elaborado desde hace décadas, que tenemos fabricado y construido, fue hecho para una pluviometría que en ese momento era la normalidad”, precisó, al hacer referencia a que hace 50 años no se hablaba frecuentemente de cambio climático.

Mientras el meteorólogo Francisco Holguín afirmó que las lluvias registradas en las últimas horas evidenciaron las situaciones de drenaje que enfrentan algunos sectores de la capital.

“Esto evidencia cómo se está desarrollando Santo Domingo Oeste, que eran cañadas y fincas que hoy el agua se va por donde mejor corra y esas son de las cosas que hoy salieron a la luz que anteriormente no se veían porque no llovía tanto en esa zona”, sostuvo Holguín.

Los niveles de lluvias

Ayer se mantuvo un nivel de alerta amarilla para el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal y Peravia, y en alerta verde Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, en especial el Bajo Yuna, y La Vega, debido a que la vaguada que incide sobre el país mantiene condicionesfavorables para que continúen los aguaceros, de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles granizadas y deslizamientos de tierra.