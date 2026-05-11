RD será la sede del Campeonato Panamericano U18 de béisbol

La República Dominicana se vestirá de gala el próximo mes de octubre del 22 al 29, en donde la Federación Dominicana de Béisbol Inc. (Fedom) hará historia al montar por primera vez en el país el “XVI Campeonato Panamericano Sub-18” que organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas).

Al evento que es clasificatoria a la Copa del Mundo Sub-18 WBSC 2027, fueron invitados y mostraron su intención de participar a la WBSC Américas, las novenas de los Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, también Colombia, Nicaragua, Canadá, Brasil, Curazao y los dueños de la casa la República Dominicana.

Para la Fedom este es un gran reto, no solo por tener el Clasificatorio, si no, porque estarán buscando su primer boleto directo a la Copa del Mundo Sub-18, por lo que en los próximos días se dará a conocer las instalaciones que servirán de escenario para el Panamericano U18.

“Para nosotros en la República Dominicana es más que un placer, es un honor poder recibir a los equipos de América en esta edad (17 y 18 años), en donde la juventud del mundo está en pleno desarrollo en materia de béisbol”, dijo Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Fedom.

“Precisamente nosotros en la Fedom hemos iniciado una Liga Juvenil en la cual muchos de estos muchachos estarán presentes en la selección nacional y esto sería para nosotros una gran oportunidad de exhibir nuestro talento y de clasificar por primera vez al Mundial de esta categoría”, expresó Núñez Nepomuceno.

La Fedom anunció el pasado mes de abril la puesta en marcha de su primera Liga de Béisbol Juvenil Nacional Doble A (Libeju), la misma sirve de plataforma para identificar a los jugadores que por el rango de edad puedan accionar en el Panamericano.

Este será el tercer evento consecutivo internacional que la Fedom con la anuencia de la WBSC Américas trae a la República Dominicana, lo hizo en el 2024 y 2025 con el Panamericano Sub-15 y ahora para el 2026 le toca el turno del Panamericano Sub-18.