El cuarto torneo Fiebre de Golf Open estará dedicado a Guillermo Santana

La cuarta edición del Torneo Fiebre de Golf Open estará dedicada al doctor Guillermo Santana Peña, presidente de la Fundación El Guille Open (FEGO).

Medios Fiebre de Golf, empresa gestora del evento, indicó que la dedicatoria del torneo obedece a la actividad altruista que Santana Peña viene realizando por décadas con la Fundación FEGO, así como a sus dotes personales. “Hemos decidido dedicarle nuestra cuarta edición apegados a que honrar, honra, y la labor que viene realizando por décadas para que cientos de familias y miles de personas logren pisar sobre cemento por una vida más digna, nos movió a realizar este homenaje en tributo a su desinteresada labor social”, indicó Felix Olivo, presidente de Medios Fiebre de Golf.

De su lado, Santana indicó que “para mi es un honor que me hayan tomado en cuenta, agradeciendo mucho esta dedicatoria. La labor social que venimos realizando todos estos años ha sido gracias a la generosidad de la familia del golf dominicano. Nuestra fundación es sólo el instrumento que ha logrado que miles de personas tengan una mejor calidad de vida”, dijo El Guille.

El torneo, que tiene el apoyo principal de la tarjeta MasterCard Banreservas, se llevará cabo el 12 de septiembre en el campo de Vistas Golf and Country Club, y desde ya ha generado grandes expectativas. El torneo ha celebrado tres ediciones, iniciando con su primera puesta en escena en el campo La Cana (Las Tres Caídas), luego se jugó en el Corales Golf Course, y la más reciente fue el pasado año realizada en el Dye Fore Golf Course de Casa de Campo.

La Fundación El Guille Open (FEGO) se originó en el año 2011 y desde sus inicios procuró fondos mediante el Torneo El Guille Open para colocarle pisos de cemento a casas de familias humildes y de escasos recursos. A la fecha, la Fundación FEGO ya ha colocado más de mil pisos de cemento, y su labor continúa llevando sonrisas a cientos de familias dominicanas.