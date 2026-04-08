Clases seguirán suspendidas en provincias en alerta amarilla

El Ministerio de Educación informó que las clases seguirán suspendidas en los centros educativos, privados y públicos, que se encuentren dentro de las ocho provincias colocadas bajo alerta amarilla por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) debido a los efectos de una vaguada.

De acuerdo con el último boletín del COE, las clases seguirán suspendidas en Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación señaló en las zonas de las 12 provincias que están bajo alerta verde, se instruyó a los directores que se mantengan evaluando la situación climática.

“En las zonas en alerta verde, se instruye a los directores regionales, distritales y de centros del sistema educativo a evaluar de manera continua las condiciones en sus territorios y suspender la docencia según evolucione la situación, especialmente en áreas de difícil acceso, zonas inundables, zonas bajo influencia de crecidas de ríos y cañadas, así como en centros educativos que presenten afectaciones estructurales que puedan comprometer la seguridad de la comunidad educativa”, reseña el comunicado enviado por el Ministerio de Educación.

Las autoridades suspendieron la docencia del miércoles en las provincias afectadas por las torrenciales lluvias, incluyendo en el Gran Santo Domingo.