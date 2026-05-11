Reinas y rey del Atlántico son elegidos en Sosúa y Puerto Plata

La organización Reina y Rey del Atlántico República Dominicana (RRARD) anunció oficialmente la designación de sus nuevas Reinas y Rey del Atlántico RD 2026, marcando así el inicio de una nueva etapa dentro de una de las plataformas de belleza, formación y proyección juvenil de Sosúa y Puerto Plata.

Las nuevas Reinas y el Rey del Atlántico RD 2026 son: Yosmeddy Núñez, Mini Atlántico RD 2026; Gerolin Peralta, Preteen Atlántico RD 2026; Roselyn Feliz, Teen Atlántico RD 2026; Elizabeth Morales, Miss Atlántico RD 2026, y Omar Núñez, Mister Atlántico RD 2026.

Esta 9na edición del certamen ha sido catalogada por su directora como una de las más especiales, ya que por primera vez la organización realizó una designación oficial, apostando a una nueva modalidad enfocada en el compromiso, liderazgo y preparación de sus representantes.

“Esta 9na edición de RRARD ha sido sumamente especial para mí, porque es la primera vez que realizamos una designación. Confío plenamente en que nuestras nuevas Reinas y Rey realizarán un excelente trabajo y que juntos lograremos grandes cosas”, expresó la directora de la organización Joelysa Rodríguez.

Asimismo, la organización aprovechó la ocasión para agradecer a las reinas salientes por el desempeño realizado durante su año de reinado, destacando su entrega, responsabilidad y dedicación en cada una de las actividades realizadas.

“Gracias a mis Reinas de la edición pasada por el excelente trabajo que realizaron y también a sus madres por el apoyo incondicional y la confianza depositada en nuestra organización”, manifestó.

RRARD también reconoció el respaldo recibido por parte de patrocinadores, colaboradores y personas que han creído en el crecimiento del proyecto desde sus inicios.

La organización reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la formación integral de jóvenes, promoviendo valores, cultura, turismo, labor social y desarrollo personal a través de cada una de sus actividades y proyectos.

Los elegidos iniciarán próximamente una agenda de actividades, sesiones oficiales y proyectos sociales que formarán parte de su año de representación.