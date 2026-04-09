Jueves con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento por incidencia de una vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante la mañana se presentarán algunos chubascos hacia La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, generados por un viento cálido en combinación con la vaguada que incide sobre algunas zonas del territorio nacional.

Asimismo, indicaron que en horas de la tarde se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

“En el resto del país, se espera poca actividad de precipitaciones, predominando nubes dispersas con ligeros aumentos nubosos ocasionales, así como temperaturas calurosas”, expresaron.

Pronosticaron que para el viernes continuará la incidencia de la vaguada, en combinación con el viento predominante del este/sureste, generando aguaceros dispersos y posibles tronadas en la madrugada y horas matutinas sobre la costa caribeña, incluyendo Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, entre otras localidades cercanas.

En horas de la tarde hasta las primeras de la noche, se sumará el calentamiento diurno, favoreciendo incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

De igual forma, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Mientras que en alerta verde se encuentran La Altagracia, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, en especial Bajo Yuna y La Vega.