UDESA hará su Gala Anual Premios Infantil y Juvenil Rafael -Panchón- Tejada

La Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), presentará este martes 12 de mayo 2026 desde las 6:30pm la XVII Gran Gala Anual Premios Infantil y Juvenil Rafael -Panchón- Tejada, teniendo como escenario el Salón Juan Pablo Duarte, de la Alcaldía de Santiago.

Los atletas provienen de 22 asociaciones afiliadas a UDESA, de ellos se escogerán los cuatros mejores del año, dos masculinos e igual cantidad femeninos, en infantil y juvenil, asimismo, serán reconocidos, la asociación y el entrenador más distinguidos.

Entre las asociaciones que presentaron sus respectivos atletas, se encuentran, ajedrez, arte y cultura, atletismo, balonmano, boxeo, ciclismo, deportes especiales, fútbol, gimnasia, hockey sobre césped, judo, karate, kickboxing, lucha olímpica, natación, patinaje, sambo, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol”.

Las palabras de bienvenida, a la vez de exhortación estarán a cargo del Alcalde Municipal, Ulises Rodríguez, mientras que, la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, dirá el discurso central, previamente se escuchará el Himno Nacional Dominicano.

Habrá una presentación especial a cargo de la Asociación La 37 por las Tablas que dirige Maria Ligia Grullón, quien, acompañada de Pregoneros, hará un homenaje a Rafael -Panchón- Tejada y se saludarán las personalidades invitadas, entre ellas importantes autoridades y otros especiales.