Un Domingo de Resurrección bajo aumento de lluvias en el territorio nacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo de Resurrección estará marcado por el incremento de lluvias locales, tronadas y ráfagas de viento en horas de la mañana sobre distintos poblados.

Las principales comunidades afectadas son: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Azua, Barahona y algunos municipios del Gran Santo Domingo, entre otras provincias de la región noreste y la Cordillera Central.

En horas de la tarde se esperan precipitaciones más frecuentes e intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento con mayor concentración en Monte Plata, amaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Espaillat, entre otras zonas de la Cordillera Central y el suroeste, donde las lluvias serán menos frecuentes e intensas.

Embarcaciones deberán permanecer en puerto

El Indomet recomendó que aquellas embarcaciones frágiles, pequeñas y medias que se encuentres desde Monte Cristi hasta la Isla Saona deben permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.

Asimismo, advierten a los usuarios de playa sobre el riesgo de corrientes de resaca por lo que indican a la población que consulten a los organismos de protección civil antes de hacer uso de los distintos balnearios.

Provincias en alerta y aviso

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene bajo nivel de alerta y aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamiento de tierra a las siguientes provincias.

En alerta se encuentra: San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, Espaillat, Santiago, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, San José de Ocoa y Monte Plata.

Bajo aviso Meteorológico, Monseñor Nouel.

Se esperan temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Lunes y martes

Para el lunes y martes se esperan lloviznas ocasionales en distintas regiones del territorio nacional, principalmente en la costa caribeña. Para la tarde, se pronostica que las lluvias vayan en aumento en conjunto con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Este estado predominará en diferentes poblados de Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Elías Piña y San Juan, entre otras, siendo menos frecuentes e intensos en el resto del país.