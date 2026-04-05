Aumentan a 16 las provincias bajo alerta por lluvias por incidencia de una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó sobre el aumento de las provincias bajo alerta por los aguaceros pronosticados.

De acuerdo con un hilo de mensajes publicados en la cuenta de la red social X de la referida entidad, se anunció que dos localidades están en alerta amarilla, mientras que otras 14, más el Distrito Nacional, están en alerta verde.

Las provincias en alerta amarilla son Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

Mientras que bajo alerta verde están Santo Domingo, el Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, Duarte, Samaná, La Vega, La Altagracia, Monte Plata, Hata Mayor y El Seibo.

Por esto, las autoridades exhortaron a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.

"A los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios. En el resto de la costa caribeña, sin restricciones", leía uno de los mensajes de la entidad.