Lluvias provocan inundaciones en varios municipios de Puerto Plata

Luego de un día bastante despejado, la noche del Sábado Santo se tornó lluviosa provocando inundaciones en varios municipios de la provincia, así como importantes crecidas en los ríos.

La Defensa Civil reportó que se produjeron lluvias moderadas en el municipio cabecera, en Montellano y Sosúa, siendo los más afectados los municipios de Imbert y Luperón y el Distrito Municipal de Yasica Arriba.

En Luperón las inundaciones afectaron unas 10 viviendas, en la calle 27 de Febrero, puente de Duarte, calle Colón y arrastró el puente que da acceso a la Armada Dominicana, ubicado en la calle del muelle.

En Imbert se registraron inundaciones en Saballo y en Bajabonico, que afectaron los badenes de esas comunidades e inundaciones en otros puntos del municipio.

Como consecuencia de las lluvias y el impacto en los ríos de la zona, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia ha dispuesto para este Domingo de Resurrección la suspensión del baño en los balnearios de ríos.

Las playas de la provincia permanecen con bandera amarilla, permitiéndoles el baño con medidas de precaución, con la excepción de las playas de El Pueblito y Playa Cangrejos en Montellano, por la turbidez de las aguas, fuerte oleaje y que las mismas tienen ríos que desembocan en ellas.