Protesta de cañeros
“Continuamos muriendo”: cañeros protestan por su pensión
Un grupo de cañeros se manifestó este lunes frente al Palacio Nacional para exigir al Gobierno la entrega de pensiones que, según denuncia, lleva más de cinco años sin obtener todavía una respuesta.
Los manifestantes, en su mayoría exempleados del sector cañero, aseguraron haber dedicado entre 20 y 30 años de trabajo, sin que hasta el momento se les haya garantizado una pensión que les permita cubrir sus necesidades básicas.
“Estamos aquí exigiendo una pequeña pensión que necesitamos. Hay cañeros que tienen 20 y 30 años trabajando, ya están viejitos, algunos se han muerto y nunca les ha dado nada”, expresó Sofina Medrano Martínez, una de las protestantes.
Medrano aclaró que, aunque el monto de una pensión no cubriría todos sus gastos, representaría un alivio ante todas las dificultades económicas que enfrentan.
“No va a dar para medicina ni para nada, pero la necesitamos”, afirmó.
Durante la protesta, también denunciaron los altos costos de los medicamentos, indicando que algunos deben gastar más de RD$10,000 mensuales para tratar distintas enfermedades, lo que agrava su situación ante la falta de ingresos fijos.
Euladia de la Cruz relató que padece de presión arterial, diabetes y dolores constantes en los huesos, y que desde hace cinco años inició el proceso para obtener su pensión.
“Dicen que en dos meses sale, pero ya tenemos cinco años y no ha salido nada. Siempre dicen que está en proceso”, lamentó.
Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan su situación con urgencia, al considerar que el paso del tiempo juega en su contra debido a su avanzada edad y condiciones de salud.