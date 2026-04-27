La cantante Gabrielle Carrington enfrenta cargos por el asesinato de la influencer Klaudia Zakrzewska

La cantante Gabrielle Carrington, quien participó en el programa de música británico "The X Factor", es acusada de asesinato tras atropellar a la influencer Klaudia Zakrzewska a la salida de una discoteca en Londres.

El momento en que Carrington, de 29 años, impacta su Mercedes negro contra Zakrzewsk, de 32 años, tras ambas haber protagonizado una brutal pelea quedó captado en un video. Otros peatones resultaron heridos durante el incidente.

Un hombre de 58 años también recibió "lesiones que le cambiarán la vida". Mientras, Latisha Armstrong, de unos 30 años, sufrió heridas leves.

Según The Post, Carrington inicialmente fue acusada de una serie de cargos, entre ellos intento de asesinato, lesiones corporales graves con intención, lesiones corporales leves, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol.

Ahora, Carrington enfrenta cargos por asesinato.

La imputada se presentó ante el tribunal de primera instancia de Westminster el 21 de abril y permanecerá en prisión preventiva hasta su próxima comparecencia el 19 de mayo.

En 2013, Carrington participó en "The X Factor" como una de las tres integrantes del grupo femenino Miss Dynamix, que llegó a la final de la competencia de canto.