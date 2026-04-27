Muere la influencer Klaudia Zakrzewsk casi una semana después de ser atropellada

La influencer de moda Klaudia Zakrzewsk, conocida en redes sociales como Klaudia Glam, murió el sábado.

Según las autoridades, la creadora de contenido y modelo fue atropellada por la exparticipante de "X Factor", la cantante Gabrielle Carrington, la madrugada del 19 de abril.

El momento en que Carrington, de 29 años, impacta su Mercedes negro contra Zakrzewsk, de 32 años, tras ambas protagonizar una brutal pelea quedó captado en un video. Otros peatones resultaron heridos durante el incidente.

Zakrewska estuvo en estado crítico por una semana, informó Policía Metropolitana.

“Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están también con todos los afectados por este incidente”, declaró el departamento.

Un hombre de 58 años también recibió "lesiones que le cambiarán la vida". Mientras, Latisha Armstrong, de unos 30 años, sufrió heridas leves.