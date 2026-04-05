Crecida repentina de río Nizao arrastra vehículos en Rancho Arriba de Ocoa

La crecida repentina del río Nizao entre las zonas de Montenegro y Los Quemados, donde está el balneario que lleva su nombre, arrastró al menos cuatro vehículos, varios fueron sacados y otro presuntamente se encuentra desaparecido.

El alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, informó a este medio que el hecho ocurrió pasadas las 8:00 de la noche del Sábado Santo, cuando vacacionistas venían de regreso de localidades como Montenegro, La Estrechura, Quita Sueño, Quita Pena, Carmona, La Cienaguita y otras, provocando un tapón de vehículos en la ribera del río y varios quedaron atrapados.

Uno de los afectados el joven Manuel de Jesús Encarnación, albañil nativo de Rancho Arriba y residente en Punta Cana, que relató que su carro Sonata Hyundai 2018 fue arrastrado por la furia del río Nizao cuando estaba en la ribera.

"Estábamos compartiendo en el colmado de aquí, el carro que estaba en el tapón en el río, de momento fue arrastrado por la crecida. Varias personas intentamos sacarlo, pero fue en vano", contó sumamente triste el joven, que dijo no tenía planes de venir a vacacionar pero que decidió venir a visitar a sus abuelos en Montenegro.

Decenas de personas y organismos de socorro como la Defensa Civil, Bomberos, el Ejército, Digesett, Policía Nacional, entre otros se encuentran en el lugar.

Mientras los representantes de la compañía a cargo de la construcción del puente Montenegro sobre el río Nizao, no se han presentado para ayudar a sacar de las aguas del río algunos vehículos atrapados.

Moradores de Rancho Arriba llevan décadas demandando la construcción de la importante obra ya que cada vez que llueve fuerte quedan incomunicadas más de 17 localidades.

El río Nizao nace a 2,560 metros sobre el nivel del mar. Esta es una zona montañosa de la Cordillera Central caracterizada por crecidas rápidas del acuífero.

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