Director de la UASD Barahona invitó a los dominicanos a tomar como guía el legado de Duarte

El director general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Barahona, Manuel Antonio De La Cruz Fernández, invitó a los dominicanos a recordar el legado de Juan Pablo Duarte no solo como una referencia histórica, sino como una guía viva y cotidiana de conducta cívica, ética y patriótica.

La invitación surge por motivo al 212 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte Díez, que se celebrará este lunes 26 de enero, un día donde los dominicanos conmemoran la vida y obra del padre de la patria y fundador de la nacionalidad dominicana.

De La Cruz expresó que, el pensamiento duartiano tiene un sentido especial, debido a los desafíos institucionales, sociales y morales que enfrenta el país en la actualidad.

“Hoy más que nunca se precisa emular el pensamiento de Duarte, su sacrificio por la patria, su honestidad en el manejo de los fondos públicos y su amor incondicional por la nación”, reveló.

El académico resaltó que Duarte no solo fue un ideólogo de la independencia, sino un ejemplo práctico de rectitud, al recordar, destacó que cuando el líder patriótico dirigió la causa independentista en la región Sur, específicamente en Azua, devolvió los recursos que no fueron utilizados, por lo que explicó, este gesto debe servir de referente para quienes hoy administran bienes del Estado.

Al mismo tiempo, llamó a los funcionarios y servidores públicos a actuar con responsabilidad, transparencia y pulcritud, valores que definieron la conducta del patricio y que resultan indispensables para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

De la Cruz subrayó que Duarte encarna un modelo de valentía, constancia y entrega, virtudes que deben ser imitadas por las presentes y futuras generaciones para garantizar la preservación de su legado y la construcción de un mejor país.

“Trabajar juntos por el bienestar de la República Dominicana, por la equidad y la libertad, es la mejor forma de honrar a Duarte y asegurar que su pensamiento trascienda el tiempo”, concluyó diciendo el director general de la Primada de América en Barahona.