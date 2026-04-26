Abogado denuncia detención arbitraria de familiar de imputado en muerte del chofer Deivy Abreu

El abogado Carlos Villanueva, representante legal de dos implicados en el caso de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de camión recolector de basura que perdió la vida en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, denunció supuestas irregularidades en el proceso de investigación y actuación de las autoridades.

El jurista afirmó que uno de los señalados fue sometido sin que existan pruebas que lo vinculen directamente con los hechos, indicando que no hay evidencias ni registros que confirmen su presencia en el lugar al momento del incidente.

Villanueva también criticó la detención del padre de uno de los imputados, a quien identificó como Plácido Fernando Mex Tolentino, comerciante con un negocio de refrigeración en la avenida Padre de las Casas, quien según explicó fue arrestado sin orden judicial por agentes policiales.

El jurista explicó que sus defendidos, identificados como Kelvin Francisco Metz Cruz y Joanfry Joel Núñez, no son motoconchistas, como se ha señalado en versiones preliminares.

De acuerdo con sus declaraciones, el operativo fue ejecutado por un oficial de la Policía Nacional, alegadamente por instrucciones de la magistrada Yailín Durán, y se produjo en horas de la tarde, cuando el ciudadano fue trasladado a una base policial.

El abogado sostuvo que el detenido fue liberado al día siguiente en horas de la mañana, pero denunció que las autoridades retuvieron su teléfono celular y su vehículo, pese a que según afirmó no guarda relación con el hecho investigado.

Finalmente, Villanueva calificó la actuación como un abuso de poder y una violación de derechos fundamentales, al considerar que se persigue a una persona únicamente por su vínculo familiar con el principal acusado, quien según indicó ya está identificado y es mayor de edad.