Giancarlo Stanton, fuera de la alineación NYY por segundo día consecutivo

l potente bateador de los New York Yankees, Giancarlo Stanton, no estuvo en el once titular por segundo día consecutivo el domingo contra Houston tras salir de la victoria del viernes sobre los Astros por una tensión en la pantorrilla derecha.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que la decisión sobre si Stanton necesitará un periodo en la lista de lesionados debería tomarse a tiempo para el partido inaugural de la serie contra los Texas Rangers del lunes.

"Sé que ayer sintió que mejoró", dijo Boone. "Creo que también siente que se adelantó un poco, así que veremos cómo se desarrolla hoy."

Stanton dijo que sintió tensión en la pantorrilla mientras corría las bases en la sexta entrada el viernes por la noche. Fue retirado del partido tras no poder anotar desde segunda con un sencillo de J.C. Escarra a la pared del jardín izquierdo.

El cinco veces All-Star batea para .256 esta temporada con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 partidos.