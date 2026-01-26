Misa por Día de Duarte: Monseñor Amable Durán llama a unirse y luchar contra la corrupción

Monseñor Amable Durán Tineo llamó al pueblo dominicano a asumir un compromiso activo en la lucha contra la corrupción, al oficiar la misa por el Día del natalicio de Juan Pablo Duarte, en la Catedral Primada de América.

Durante la homilía, el prelado dijo que más que denunciar los hechos de corrupción, hay que unirse y protestar, como se hizo con la campaña por el 4% para la Educación.

Enfatizó en la necesidad de unirse como pueblo para poder acabar con este flagelo que inició en algunas instituciones y se ha extendido a la salud, como es el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Expresó que los dominicanos tienen el deber de denunciar la corrupción “por todos los medios posibles”, e incluso ir más allá de la denuncia.

“Preservar la cultura de la humanidad. Y nosotros los dominicanos tenemos que denunciar la corrupción. Por todos los medios imposibles. Y quizás hacer algo más que denunciar. Deberíamos asociarnos también y hacer una protesta como se hizo, con el 4%. Porque no hay otra forma de acabar con la corrupción si también nosotros, de una u otra manera, no tomamos conciencia y nos unimos como pueblo” imploró.

Elevó una oración para que el ejemplo de Juan Pablo Duarte inspire a los dominicanos a renovar su compromiso con la justicia, el amor a la patria y el bienestar de la República Dominicana. “Por eso, pedimos al Señor que el ejemplo de Duarte inspire en nosotros un renovado compromiso con el bien común, con la justicia y con el amor de nuestra República Dominicana".

La eucaristía en conmemoración al padre de la Patria contó con la presencia de distintas personalidades, entre los que se destacan Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano.