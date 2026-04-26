Inespre anuncia 10 grandes ferias con ofertas especiales por el mes de las madres

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció la realización de 10 grandes ferias con motivo del mes dedicado a las madres.

La información fue ofrecida por el director de la entidad, David Herrera Díaz, quien explicó que el programa especial denominado “Inespre está de Madre” iniciará el próximo jueves 30 de abril en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde se extenderá hasta el 1 de mayo.

Herrera Díaz indicó que los días 6 y 7 de mayo la feria estará en El Seibo; el 9 y 10 en San Pedro de Macorís; el 13 y 14 en Santiago, y el 16 y 17 de mayo en Puerto Plata.

Madre carga huevos, ofrecidos por el Inespre.Fuente Externa

Asimismo, señaló que los días 23 y 24 de mayo “Inespre está de Madre” llegará a Santo Domingo Norte; el 26 y 27 a San Cristóbal; el 29 y 30 a la provincia San Juan; el 2 y 3 de junio a Santo Domingo Este, y el 6 y 7 de ese mismo mes al Distrito Nacional, donde concluirá.

El funcionario sostuvo que con esta iniciativa buscan consentir a las madres, con motivo de celebrarse en mayo el día dedicado a ellas.

“Todos los días son de las madres, pero en este mes queremos llevar grandes ofertas a sus hogares a través de estas ferias que realizaremos en 10 demarcaciones del país”, expresó Herrera Díaz.

Manifestó que la iniciativa especial del Inespre se enfoca en acercar alimentos de calidad a precios justos y accesibles a las comunidades.

“Con nuestros productos apoyamos la economía del hogar, brindando calidad, ahorro y buenos precios para mamá”, enfatizó.

Agregó que, aunque trabajan todo el año en esa dirección, durante el mes de las madres buscan celebrar a ese ser tan especial con grandes ofertas y una amplia variedad de productos.

Precisó que, de manera simultánea, las bodegas móviles del Inespre estarán distribuidas en distintas zonas de la República Dominicana.

Explicó que dentro de los productos de primera necesidad tendrán disponibles sacos de arroz de 25 libras a 700 pesos, de 10 libras a 280 pesos y fundas de 5 libras a 150 pesos, así como pollos enteros de aproximadamente 4 libras a 200 pesos.

De igual forma, indicó que ofrecerán cartones de huevos a 160 pesos, mallas de papa de 3.5 libras a 100 pesos, 2 libras de cebolla a 100 pesos, una libra de ajo a 140 pesos, plátanos verdes a 5 pesos, guineos verdes a 4 pesos y salami especial de 3 libras a 255 pesos, entre otros productos.