EL LEGADO DE DUARTE

El país honra este lunes el legado de Duarte en su 213 aniversario

La tarde cerrará con un evento especial: a las 5:30 p. m. se develará la primera estatua de Duarte en el bulevar de las avenidas 27 de Febrero y Winston Churchill.

El Instituto Duartiano informó ayer sobre la jornada de actividades en conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte.

Con el izamiento de la bandera y una agenda cargada de actos patrióticos, la República Dominicana celebra este 26 de enero el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez.

El legado del principal ideólogo de la independencia nacional será honrado en diversos puntos de la Ciudad Colonial y el Distrito Nacional."

Como es costumbre, este 26 de enero la República Dominicana conmemora el 213 aniversario del natalicio del patricio y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez.

El prócer nació en 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Fue político, empresario y el principal líder de la gesta independentista. 

Al fundar la sociedad secreta La Trinitaria, implantó el pensamiento liberal que daría paso a la fundación de la nación en 1844.

Por este legado, junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, es reconocido como Padre de la Patria.

Actividades del día

El Instituto Duartiano (ID) compartió una extensa agenda de actos patrióticos. La jornada inicia a las 8:00 a. m. en la casa de la familia Duarte y Díez, en la calle Isabel La Católica, número 308, con el izamiento de la Bandera y la interpretación del Himno Nacional.

A las 9:00 a. m. se oficiará una misa en la Catedral Primada de América, seguida por una ofrenda floral a las 11:00 a. m. en el Altar de la Patria.

La tarde cerrará con un evento especial: a las 5:30 p. m. se develará la primera estatua de Duarte en el bulevar de las avenidas 27 de Febrero y Winston Churchill.

