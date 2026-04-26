Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

COE reporta 865 desplazados y 22 localidades incomunicadas; 22 provincias siguen en alerta

Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa de Valdesia, por lo que queda prohibido a los bañistas el acceso al río Nizao.

Así está el mapa con los niveles de alerta por lluvias

Así está el mapa con los niveles de alerta por lluvias

Redacción Listín DiarioSANTO DOMINGO, RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 865 personas desplazadas, 22 localidades incomunicadas y 173 viviendas afectadas mientras advierte de otras posibles inundaciones, producto de las lluvias.

El COE mantiene siete provincias en alerta Amarilla y 14 en alerta Verde por posibles Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Advierte a las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Advertencia en el río Nizao

El COE en su boletín de la tarde de este domingo, expresó que mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. “Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido a los bañistas el acceso al río Nizao.

A los padres que deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en

Las provincias bajo alerta

En alerta amarilla están: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Hermanas Mirabal.

Mientras que en alerta verde se encuentran: Santiago Rodríguez, Elías Piña, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Provincia Santo Domingo, Samaná, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Peravia, Monte Cristi, San Cristóbal, Hato Mayor, San José de Ocoa, y el Distrito Nacional

En cuanto a los daños, el COE reporta viviendas afectadas, desplazados y localidades incomunicadas en Espaillat, Puerto Plata, Duarte, El+ias Piña, Pedernales y La Vega.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados