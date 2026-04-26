COE reporta 865 desplazados y 22 localidades incomunicadas; 22 provincias siguen en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 865 personas desplazadas, 22 localidades incomunicadas y 173 viviendas afectadas mientras advierte de otras posibles inundaciones, producto de las lluvias.

El COE mantiene siete provincias en alerta Amarilla y 14 en alerta Verde por posibles Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Advierte a las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Advertencia en el río Nizao

El COE en su boletín de la tarde de este domingo, expresó que mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. “Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido a los bañistas el acceso al río Nizao.

A los padres que deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en

Las provincias bajo alerta

En alerta amarilla están: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Hermanas Mirabal.

Mientras que en alerta verde se encuentran: Santiago Rodríguez, Elías Piña, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Provincia Santo Domingo, Samaná, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Peravia, Monte Cristi, San Cristóbal, Hato Mayor, San José de Ocoa, y el Distrito Nacional

En cuanto a los daños, el COE reporta viviendas afectadas, desplazados y localidades incomunicadas en Espaillat, Puerto Plata, Duarte, El+ias Piña, Pedernales y La Vega.