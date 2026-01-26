Castro Marte invita a los dominicanos a "retomar los ideales de Duarte"

A propósito del próximo 26 de enero, día que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, muchos recuerdan la vida del patricio.

Con motivo a esto, el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, quiso resaltar este domingo algunos de los valores que describen a Duarte y el compromiso que tiene cada dominicano de continuar luchando por un país cada vez más próspero.

En un mensaje colgado en su cuenta de la red social X, indicó: “La conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, nos compromete como dominicanos a pensar y asumir su visión, sacrificio, valentía y anhelo de construir un país libre, justo y solidario”.

Al mismo tiempo recordó que el ideal de Duarte “vivir sin patria, es lo mismo que vivir sin honor”, en vez de quedar en el olvido, debería servir a cada dominicano como inspiración de seguir luchando por el país.

En la publicación también resaltó valores como el amor, moral, fe, justicia, patria, bien común y dignidad humana, que caracterizan al Padre de la Patria y sirven como un legado para cada ciudadano.

Como una invitación llamó a los dominicanos y dijo, “hay que retomar los ideales de Duarte”.