Autoridades reactivan rastreo de la niña Brianna Rosario en Puerto Plata

Tras el cese de las intensas lluvias que paralizaron las labores de rescate, la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, cobró un nuevo impulso ayer lunes.

La intervención directa del magistrado Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y la mejora de las condiciones climáticas permitieron que los equipos de socorro se adentraran finalmente en la zona boscosa de la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert.

La presencia del magistrado Camacho marcó un cambio de ritmo en las pesquisas.

El alto funcionario encabezó interrogatorios en una modesta vivienda cercana al lugar donde se vio a la menor por última vez.

Durante la jornada, las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Reyes Rosario (Papito) para fines de investigación.

Aunque su madre defiende su inocencia alegando que el joven se encontraba bañándose al momento del suceso, la Fiscalía mantiene bajo custodia a cerca de cinco personas, incluyendo al padre y a un tío de la infante.

El perímetro de búsqueda, estrictamente acordonado, cuenta con un despliegue masivo de recursos:

Unidades caninas

Cuatro perros especializados en localización de personas rastrean rastros biológicos en jornadas de hasta cuatro horas diarias.

Ocho drones del Sistema 9-1-1 sobrevuelan el sector Barrero y zonas aledañas en Guananico para detectar cualquier indicio desde el aire.

Efectivos del DICRIM, Defensa Civil, el Ejército y el CEMED trabajan de la mano con el Ministerio Público.

Pese a este despliegue, la angustia crece entre los familiares. Una tía de la menor criticó que el campo de búsqueda no se haya ampliado lo suficiente, mientras que la abuela paterna, Carmen Genao, denunció con indignación que su hogar ha sido allanado en dos ocasiones y sus teléfonos confiscados.

El silencio en Navarrete

Mientras en Puerto Plata se vive el frenesí del operativo, en Navarrete (Santiago), el hogar habitual de Brianna, reina el silencio. Vecinos del sector describen a la pequeña de tres años como una niña "alegre y amable" que solía saludarlos desde su balcón.

Según los residentes, la vivienda donde Brianna residía con su abuela materna ha permanecido cerrada y bajo llave desde el día de la desaparición, reflejando el vacío que ha dejado el misterioso caso.

Seis días después de que se perdiera su rastro, la comunidad y las instituciones, incluyendo a Conani, que ya brinda acompañamiento familiar, mantienen la esperanza de hallar respuestas en una investigación que ahora cuenta con el máximo rigor de la persecución penal dominicana.