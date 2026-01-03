Brianna y Roldany: Dos casos marcados por la angustia de la desaparición

El cierre de un año y el inicio de otro han quedado marcados en la República Dominicana por la angustia que generan los casos de niños reportados como desaparecidos, una realidad que vuelve a encender las alarmas en distintas comunidades del país y expone la vulnerabilidad de la niñez ante hechos que, en muchos casos, permanecen sin respuestas.

La desaparición de Brianna Genao Rosario, de 3 años, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, Guananico, Puerto Plata, se suma a otros casos recientes de menores reportados como desaparecidos en el país, entre ellos el de Roldany Calderón, también de 3 años, visto por última vez el 30 de marzo de 2025 en la comunidad de Manabao, Jarabacoa.

Ambos casos, registrados en años distintos pero con similitudes preocupantes, mantienen en vilo a sus familias y comunidades, mientras las autoridades continúan las investigaciones sin que hasta el momento se conozcan respuestas concluyentes.

La tarde de este jueves las unidades de búsqueda encontraron una prenda rosada en las ruinas de una vivienda cuyo techo está soportado con palo a poco más de 100 metros de la residencia de donde se desapareció Brianna Genao Rosario, de 3 años, la misma fue levantada por la magistrada Olga Diná, procuradora de niños, niñas y adolescentes, junto a autoridades de la policía nacional para ser incorporada a la bitácora de evidencias y posteriormente ser analizada por los organismos forenses.

“Estamos aquí fajao’ buscando”, explicó Diná a Listín Diario mientras se desplazaba en uno de los equipos de búsqueda.

Por segundo día consecutivo las autoridades se desplazan por distintas zonas del sector Barrero, en Guananico, Puerto Plata, en búsqueda de la niña, quien desapareció, según testigos después de las 5:30 de la tarde mientras jugaba con otros niños de la comunidad.

Ministerio Público, Policía Nacional, las unidades Dintel y Swat, Defensa Civil, Rescate ámbar, 911, familiares de la niña y vecinos se han desplazado por las zonas montañosas, por pendientes y derricaderos, en ríos, en medio de fincas de cacao buscando la niña.

“Organizamos 7 equipos de 10 personas cada uno, con un total de 70 personas, entre autoridades y comunitarios, desplegados en diferentes rutas buscando la niña”, explicó Wascar García, director de la Defensa Civil de Puerto Plata.

una zapatilla

Este jueves a medio día, en medio de las labores de búsqueda, un tío de la niña encontró una zapatilla próximo al río y más adelante en el mismo trayecto las autoridades encontraron el otro de acuerdo a una fuente vinculada a la familia de la menor.

“Me dicen dique que encontraron una zapatilla de la niña a la vera del río, pero nosotros habíamos pasado por ahí hasta con la policía y no vimos nada”, asegura Reyes Sosa, vecino del sector.

investigados

Fueron trasladado este viernes hacia la Regional Norte de la Policía Nacional con asiento en Puerto Plata Carlos Manuel Genao, padre de la menor y Andy Morel Genao, tío de la infante, así como otros dos primos de la madre quienes están siendo investigados por las autoridades.

“Yo tengo la cabeza loca, primero mi nieta y ahora mis hijos que no sé dónde los tienen metidos”, expresó en medio de la conmoción Carmen Genao, la abuela paterna de la niña.

Según cuentan los familiares la madre de la niña no reside en el país, por lo que la infante vive con su abuela materna, la madre de la menor no ha podido estar presente en la búsqueda debido a que su pasaporte se encuentra vencido y no ha podido renovarlo por el asueto.

según testigos

La abuela de la niña se encontraba con ésta visitando a unos familiares. En la vivienda, al momento de la desaparición había 7 personas, según cuentan los testigos.

“La niña estuvo aquí el 25 de diciembre que teníamos una actividad con familiares, había mucha gente, a ella la elogiaron mucho había hasta familiares nuestros que la tenían cargada porque ella era muy alegre”, narra Reyes Rosario tío materno de la niña.

Hasta el momento los familiares no han recibido ninguna solicitud de recompensa para regresar a la niña.