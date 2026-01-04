La ardua búsqueda de la niña Brianna Genao sigue en marcha

Han transcurrido cuatro días desde la desaparición de la niña Brianna Genao González, de tres años de edad, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Guananico, municipio Barrero, provincia Puerto Plata, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos.

A pesar de las múltiples dificultades que enfrentan los equipos de rescate debido a lo accidentado del terreno entre cacaotales, cañadas, derricaderos, plantaciones y amplias extensiones boscosas, la búsqueda de la menor no se ha detenido con la esperanza de localizarla con vida y devolverla a su familia.

Las autoridades y organismos de socorro mantienen un amplio despliegue humano y logístico en la zona, con la participación de alrededor de 240 personas, incluyendo diversas unidades de búsqueda, el uso de drones y unidades caninas especializadas, reforzando las labores de rastreo cada día.

De igual manera, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) se presentó en el lugar, donde sostuvo conversaciones con los familiares de la menor, como parte del acompañamiento institucional en el proceso.

La abuela paterna de la niña, Carmen Genao, expresó a periodistas del Listín Diario que su vivienda ha sido allanada en dos ocasiones como parte de la investigación.

“Me revisaron hasta la gaveta de los panties, ¿tú crees que esas son formas?”, manifestó visiblemente afectada.

Personas detenidas bajo investigación

Asimismo, indicó que existe la posibilidad de que en el transcurso del día sean puestos en libertad Carlos Manuel Genao, padre de la niña, y Andy Morel Genao, tío de la infante, que permanecen detenidos desde el 1 de enero en medio de las investigaciones.

Las autoridades mantienen alrededor de cinco personas bajo investigación, mientras continúan los interrogatorios en el lugar, como parte del proceso para esclarecer la desaparición de la menor.

Mientras avanzan las horas, familiares, comunitarios y autoridades mantienen la esperanza de encontrar con vida a la pequeña Brianna.