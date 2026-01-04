Madre de niña desaparecida en Puerto Plata: “Con mucha fe, sé que la vamos a encontrar sana y salva”

Con cuatro días viviendo sin conocer el estado de salud ni el paradero de su hija, que tiene tan solo tres años de edad, la madre Jessica González, una joven de 20 años, no ha tenido otra opción que “esperar en Dios que aparezca sana y salva”.

“La última vez le vi algo en la manito, parece que se había dado, no sé, y (le di la bendición)… Con mucha fe sé que la vamos a encontrar pronto sana y salva con la bendición de Dios”, dijo a reporteros de este medio.

Se trata de Briana Genao González, la infante que desapareció el pasado 31 de diciembre en Barrero, una localidad del municipio de Imbert perteneciente a la provincia Puerto Plata.

Según los testimonios ofrecidos a reporteros de este medio por familiares y vecinos, Genao González se encontraba jugando con otros niños de la comunidad la última vez que fue vista por su abuela, con quien reside.

Jennifer González, quien vive fuera del país, narró el estado de incertidumbre y desesperación que sintió cuando se enteró de la ausencia de su hija.

“Yo solamente pensaba que era una broma o algo, pero después de que yo llamé a mi prima, ahí fue que supe que la cosa era en serio. Me puse mal, tuve que salir de trabajar… Yo me enteré muy tarde en la noche, no me querían decir porque yo estaba muy enferma…”, manifestó mientras recordaba ese momento.

La joven utilizó ese momento para hacer una petición: “Si alguien la tiene, por favor, que me la entreguen para que la familia sea igual que antes”.

Gonzáles no había podido estar presente en la búsqueda, ya que el asueto navideño le imposibilitó renovar su pasaporte.

De igual forma, el abuelo materno de la menor, Braulio González, explicó que las autoridades están trabajando en la búsqueda de su nieta y espera que las autoridades amplíen la búsqueda en las afueras con las cámaras que puedan encontrar.

“Si ella no aparece en los alrededores tiene al menos que verse si la sacaron de la zona”, expresó angustiado.

intensifican labores de busqueda

Las autoridades informaron que han incrementando el equipo de búsqueda a un aproximado de 240 personas, integrando a rescatistas de otras provincias y utilizando un drone.

Cuando las manecillas del reloj marcaron las 5:00 de la tarde, un camión utilizado para el vacío de hoyos sépticos, llegó a la zona, donde se descartó la posibilidad de la que la niña estuviese debajo del agua.

El pasado jueves, las unidades de búsqueda encontraron una prenda rosada en las ruinas de una vivienda cuyo techo está soportado con palos, a poco más de 100 metros de la residencia de donde se desapareció Brianna Genao Rosario, de 3 años.

Además, un tío de la niña encontró una zapatilla próxima al río y más adelante, en el mismo trayecto, las autoridades encontraron la otra, de acuerdo a una fuente vinculada a la familia de la menor.

“Me dicen dique que encontraron una zapatilla de la niña a la vera del río, pero nosotros habíamos pasado por ahí hasta con la Policía y no vimos nada”, asegura Reyes Sosa, vecino del sector.

Investigados

Fueron trasladados este viernes hacia la Regional Norte de la Policía Nacional con asiento en Puerto Plata, Carlos Manuel Genao, padre de la menor, y Andy Morel Genao, tío de la infante, quienes están siendo investigados por las autoridades.

“Yo tengo la cabeza loca, primero mi nieta y ahora mis hijos, que no sé dónde los tienen metidos”, expresó en medio de la conmoción Carmen Genao, la abuela paterna de la niña.

Brianna y Roldany: Dos casos marcados por la angustia de la desaparición Lea también

La pieza fue levantada por la magistrada Olga Diná Llaverías, procuradora de niños, niñas y adolescentes, junto a autoridades de la Policía Nacional, para ser incorporada a la bitácora de evidencias y posteriormente ser analizada por los organismos forenses.