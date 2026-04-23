Gilanny Firpo le pide perdón a su hija en 'Planeta Alofoke': “Quiero reparar todo el daño que hice”

"Quiero reparar todo el daño que hice por no pensar en lo importante que era yo estar contigo cuando tú estabas niña", así la psicóloga que se destaca en el reality "Planeta Alofoke", Gilanny Firpo, le pidió perdón a su hija Aletxa Mueses.

En una emotiva conversación con el animador y psicólogo Josell Hernández, Firpo, apodada como "La Viuda" en el programa de telerrealidad, contó que está arrepentida de haber dejado a Mueses en manos de su padre para que tuviera una vida prospera.

"Me hizo mucho daño que me quitó a mi hija, porque él me invalidó económicamente, dijo que yo no tenía el poder adquisitivo y que si mi hija estaba conmigo que comiera tierra y si estaba con él que tuviera todo. Yo accedí, como madre en ese momento, porque entendí que yo no le podía quitar el bienestar que él le iba a suplir y cometí el gravisímo error de entregarle a la niña", explicó.

"No porque yo me quisiera desprender de ella, sino porque yo quería que mi hija disfrutara de todas las bonanzas que yo no podía otorgarle. Eso me ha afectado toda la vida porque la relación con mi hija no es buena, no es la más satisfactoria, la peor decisión que tuve, yo debía quedarme debajo del puente con mi muchacha", lamentó.

Por su lado, Mueses le envió un mensaje de voz motivándola a permanecer en la competencia y destacando sus valores y virtudes, lo que provocó llantos en Firpo.

"Hola, mami. Quería tomar este momento para decirte lo orgullosa que estoy de ti, de tu proceso, que ha sido muy inspirador, no solo para mí, sino para muchas personas que reconocen en ti una fuerza real, una verdad que no se puede fingir. No estás simplemente participando, estás caminando en tu propósito, siendo fiel a quien eres, con valentía y corazón", expresó.

Mueses también afirmó que su hermano, quien murió en un accidente, "siempre está presente en todo lo que hacemos".

A esto, Firpo respondió entre lágrimas: "Aletxa, yo estoy muy orgullosa de ti, tú eres lo más lindo que me ha pasado en la vida, te amo con todas las fuerzas de mi corazón y yo quiero que tú te sientas muy orgullosa de mí porque yo sé que te fallé cuando tú eras una niña y yo quiero estar en tu vida y yo quiero ver mis nietos y yo no quiero envejecer sola por mis malas decisiones".