Mujer denuncia que clínica en La Vega mantiene retenida a su hija por deuda médica

Brijida María Ulloa denunció que el Centro Médico V Centenario supuestamente mantiene retenida a su hija desde hace tres días, por no completar el total de lo generado durante su ingreso.

Según explicó Ulloa, la cuenta ascendió a 51,700 pesos, de los cuales solo disponía 28 mil, razón por la que intentó llegar a un acuerdo de pago con la administración de la clínica.

“Ellos no quieren hacer un acuerdo de pago conmigo y no quieren entregarme la niña desde hace ya tres días que se le otorgó ya el acta médica”, expresó la madre.

Asimismo, explicó que sostuvo una reunión con uno de los socios del centro de salud; este supuestamente le indicó que se dirigiera al seguro médico para que desde allí se comunicaran con él. Sin embargo, según contó la madre, una empleada al llegar al seguro le informó que no podían intervenir y que debía resolver con los médicos que realizaron el ingreso.

Además, Ulloa manifestó que la empleada del seguro le recomendó que buscara el dinero restante como única vía de solucionar la situación, reiterando que el centro médico donde permanece su hija exige el pago completo antes de entregarle a su hija.