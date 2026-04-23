Llaman a marchar el primero de mayo en reclamo por los derechos de la clase trabajadora

Más de 10 organizaciones dominicanas convocan a marchar hacia el Palacio Nacional por el Día Internacional de los Trabajadores y en defensa de las reivindicaciones históricas de la clase trabajadora dominicana.

La movilización se realizará el viernes 1 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana desde la plaza Mauricio Báez, en la avenida San Martín esquina Leopoldo Navarro, y concluirá frente al Palacio Nacional.

Esta convocatoria reúne a federaciones sindicales, organizaciones populares, gremios profesionales, movimientos juveniles, medioambientales, campesinos y de mujeres trabajadoras, en una expresión común de lucha y unidad de acción.

Luz Eneida, miembro del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, aseguró que el comité reivindica que esta marcha se realiza en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo del salario, persistente violación de la libertad sindical, retraso injustificado en la reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01), amenazas reiteradas contra la cesantía consagrada en el Código de Trabajo, alto costo de los artículos de consumo popular y destrucción de comunidades y su medio ambiente por las mineras y la complicidad del gobierno.

“Este primero de mayo salimos a las calles porque la paciencia del pueblo trabajador tiene un límite. La unidad es nuestra única garantía para conquistar lo que en mesas de diálogo nos han negado”, manifestó durante una rueda de prensa en la sede de la ADP.

El Comité hace un llamado a los trabajadores y demás sectores afectados por la actual crisis, sin distinción, a sumarse a esta jornada de movilización.

La movilización se realizará en demanda de la indexación de los salarios al costo de vida, revisión de exenciones fiscales en sectores privilegiados, reducción temporal del ITBIS en bienes esenciales, en defensa intransigente de la cesantía y rechazo a toda contrarreforma laboral, reforma integral de la seguridad social centrada en derechos, no en el lucro de las AFP y ARS.

Además, por el pago inmediato de las prestaciones laborales adeudadas a los miles de servidores públicos cancelados, garantía plena de la libertad sindical, conforme a los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por la República Dominicana, soberanía alimentaria y respaldo efectivo al productor nacional, acceso universal a salud, educación y vivienda digna, cumplimiento de los acuerdos del gobierno con el sector salud y el cese de la persecución antisindical y respeto al artículo 62 de la Constitución dominicana.