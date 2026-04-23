Apresan a padre de niña encontrada sin vida en cañada de Los Girasoles por su vínculo con el crimen

La Policía Nacional informó que arrestó a un hombre vinculado al fallecimiento de su hija, una infante cuyo cuerpo fue encontrado en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

El detenido es Rosi Alfredo Mota Almonte, alias “El Locón Break”, quien fue apresado en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0032-323, como parte del proceso investigativo por la muerte de la menor Ruth Angélica Mota.

La información fue ofrecida por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien indicó que la orden de arresto fue emitida a partir de la existencia de indicios que vinculan al detenido con el hecho, correspondiendo al Ministerio Público la responsabilidad de sustentar la acusación ante los tribunales.

“Todos los esfuerzos han sido puestos a disposición de este caso, tanto de la policía como del Ministerio Público, para dar una respuesta efectiva y que en los tribunales esta persona reciba el castigo que merece”, indicó Pesqueira.

Precisó que, debido a la sensibilidad del caso y en resguardo de la integridad de la investigación, los detalles relacionados con las evidencias y circunstancias serán presentados por el Ministerio Público en la etapa procesal correspondiente, durante la solicitud de medida de coerción.