PLD advierte de protestas ante crisis de servicios salud

Retrasos en los procedimientos médicos, carencia de insumos, deterioro de las infraestructuras y dificultades para poner en funcionamiento equipos ya adquiridos, este es el panorama que visualiza el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el sector salud del país.

La Secretaría de Salud del PLD exigió ayer con carácter de urgencia una intervención de los hospitales públicos situados en el territorio nacional con el objetivo de garantizar una atención digna a la ciudadanía.

“Nos mantendremos atentos a la evolución de estos hechos y no descartamos impulsar acciones cívicas y pacíficas dentro del marco democrático para garantizar el derecho a la salud de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo el titular de ese órgano político, Rafael González.

Según afirmaron los peledeístas en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD, en distintos centros hospitalarios del país se evidencian situaciones preocupantes que están siendo denunciadas por la población y medios de comunicación.

“Las denuncias recibidas por personal sanitario, familiares de pacientes y usuarios del régimen subsidiado describen un patrón que no puede seguir siendo ignorado. Se trata de lo que hoy enfrentan los ciudadanos cuando acuden a un hospital público en busca de atención y respuestas”, así lo expresó el titular de ese órgano político, González.

Dentro de las falencias señaladas por González se encuentra la suspensión de cirugías por fallas estructurales en áreas quirúrgicas, saturación de emergencias que provoca la retención prolongada de ambulancias del Sistema Nacional de Emergencia (911) y el desabastecimiento recurrente de medicamentos esenciales.

Asimismo, asevera que las instalaciones sanitarias contienen “equipos adquiridos que permanecen inoperantes por falta de habilitación técnica”, los cuales además presentan un deterioro acelerado.

“Es preocupante que el segundo nivel del Hospital Materno Infantil de Azua, actualmente en construcción, sufra un derrumbe. Igual de grave es el derrumbe de los plafones del costoso Hospital Gastón de San Francisco de Macorís, recién inaugurado”, manifestó.

El galeno afirmó que el área de hospitalización Hospital Francisco Moscoso Puello presenta un deterioro progresivo.

“El Hospital Jacinto Mañón de San Cristóbal luce en ruinas y el Hospital Salvador B. Gautier suspende cirugías por filtraciones que inundan el área quirúrgica”, precisó.

Por otro lado, indicó que la falta de espacio y camillas en el Hospital Cabral y Báez está causando una retención en el tráfico de las ambulancias pertenecientes al Sistema 911, el cual promedia alrededor de dos horas y 30 minutos.

“La población dominicana ve con profunda preocupación que, a todas luces, no son los hospitales que se están derrumbando, es el sistema de salud que el PLD dejó operando de manera eficiente”, declaró.

preocupación por senasa

Tras haberse unido a las denuncias por organizaciones políticas opositoras sobre el supuesto entramado de corrupción encabezado por sus funcionarios, el PLD manifestó una nueva inquietud sobre la eficiencia de la cobertura que tiene el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“Nos preocupa en particular la situación del Senasa, especialmente en el régimen subsidiado. En semanas recientes se han reportado dificultades para aprobar procedimientos y materiales de alto costo, incluidos insumos indispensables para cirugías complejas”, puntualizó.

Ante las situaciones antes mencionadas, el PLD propuso una serie de medidas que, según entienden, podrían mejorar los servicios de salud que recibe la población.

Como parte de la transparencia, González sugirió que las autoridades publiquen de manera periódica los criterios de aprobación de procedimientos en Senasa y del volumen de solicitudes pendientes en el régimen subsidiado, así como la ejecución de una auditoría técnica independiente del estado de situación de los hospitales intervenidos en los últimos años.

Recomendó establecer un plan nacional de mantenimiento hospitalario, con cronograma público y presupuesto asignado, junto a una mesa técnica permanente con sociedades médicas, universidades y colegios profesionales.

otras peticiones

La dirigencia morada requirió un informe detallado sobre las reclamaciones presentadas en el programa de Alto Costo y su estatus actual, “ya que los pacientes están muriendo por falta de medicamentos”.

Le solicitó al Ministerio Público presentar un documento con claridad sobre el avance de las investigaciones relativas a presuntas irregularidades en la adquisición de equipos en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Por último, le pidió a la dirección del Servicio Nacional de Salud un plan verificable “para mejorar los indicadores de calidad y eficiencia en los servicios”.