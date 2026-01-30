Director del hospital Calventi: “no somos un rostro inhumano”

“No somos un rostro inhumano”, aseguró el director del Hospital General Doctor Vinicio Calventi, José Alfaro, ante las denuncias de pacientes sobre la deshumanización de los servicios sanitarios.

Alfaro expresó que, debido a la cantidad de personas que recibe el hospital de tercer nivel en busca de atenciones médicas, habría que hablar de “casos aislados” y de “datos específicos” para poder identificar al personal que incurra en maltrato o mala expresión hacia un paciente.

“Aquí hay un servicio humano en sentido general. Quien le habla aquí como director, comparto, hablo, camino, recibo todos los casos y le busca la solución y la ayuda”, dijo.

Y agregó “no hay deshumanización cuando aquí atendemos cientos de casos que vienen a la emergencia sin documentos, y como usted no tiene documentos usted no tiene un seguro, una ARS que le cubra, y esto es un hospital de tercer nivel de autogestión; sin embargo, aquí no se le niega a nadie el servicio”, aseguró.

Asimismo, el director del Calventi aseguró que los casos reportados en el hospital sobre el trato inhumano han sido “muy pocos” y señaló que a través de cursos y talleres se pretende inculcar el buen servicio a los médicos y al resto del personal; pero entiende que esto depende de cada persona y como decide actuar la misma.

“No compartimos nunca el trato inhumano. Soy el primero que visita todas las áreas, llego aquí a las 6:30 de la mañana y converso con los pacientes”, aseguró Alfaro.

Asimismo, Camilo García, representante del Servicio Nacional de Salud (SNS), expresó que es de prioridad garantizar el trato humano para la nueva gestión que encabeza el director ejecutivo de la institución, Julio Landrón.

Las reacciones salieron a relucir tras la publicación de un reportaje del LISTÍN DIARIO titulado “La humanización: un reto en el hospital Calventi”, en el que cuatro madres denunciaban deshumanización de los servicios médicos y poca higiene en las instalaciones del hospital.

En cuanto a los problemas higiene, se les atribuye a los más de 8,000 pacientes de consultas externas mensuales y las 400 emergencias diarias que recibe el centro médico, el mismo que se encuentra en plena etapa de remozamiento.

En la primera etapa de la reestructuración, se remozó el área de cuidados intensivos, que consta de ocho cubículos separados, con dos áreas de aislamiento y una unidad de diálisis interna y otras áreas.