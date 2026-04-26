Seguirán los aguaceros fuertes hacia el interior del país por incidencia de una vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que los aguaceros fuertes continuarán afectando el territorio nacional, en especial las demarcaciones del interior del país.

Notifica que en las primeras horas del día se observarán algunos incrementos nubosos generando chubascos dispersos en las provincias: Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Puerto Plata.

Además, se espera que estas precipitaciones disminuyan, prevaleciendo un cielo con nubes dispersas el resto de las horas matutinas.

Sin embargo, en horas de la tarde, debido a los efectos de la vaguada y el ciclo diurno, volverán a presentarse incrementos nubosos importantes que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Estas precipitaciones estarán presentes en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón y San Juan.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 22 °C y 23 °C, y la máxima entre 29 °C y 31 °C.