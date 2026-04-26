Abinader dice sentirse aliviado de que Trump esté a salvo "después de un cobarde ataque de anoche"

El presidente dominicano Luis Abinader dijo estar "aliviado" luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera evacuado de una cena con periodistas, a la que asistieron también varios dirigentes estadounidenses, el sábado por la noche.

"Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump (@realDonaldTrump), la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington", dijo Abinader en su cuenta de X.

El gobernante señaló la intervención de los oficiales estadounidenses que detuvieron al atacante. A su vez, expresó que les envía las oraciones de todos los dominicanos a los estadounidenses.

"Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump (@realDonaldTrump), la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington. Aplaudimos a los valientes oficiales de aplicación de la ley que detuvieron al pistolero, y oramos por la recuperación total del oficial herido. Las oraciones de todos los dominicanos están con el pueblo estadounidense.@RDenEEUU", expresó el mandatorio en red social X.

la cena

El presidente Donald Trump y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Al parecer, no hubo heridos.

El Servicio Secreto y otras autoridades rodearon el salón de banquetes, mientras cientos de invitados se agachaban para protegerse de las mesas. « ¡Quítese del camino, señor!», gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan.