Man City vuelve a la final de la Copa FA y Arsenal recupera la cima de la Liga Premier

El Manchester City está de vuelta en la final de la Copa FA. Mientras que el Arsenal recuperó la cima de la Liga Premier.

El City disputará una cuarta final consecutiva de la Copa FA, un récord, después de sobrevivir a un susto para vencer el sábado 2-1 al Southampton, de la segunda división, en Wembley. El gol de Nico Gonzalez a los 87 minutos completó la remontada..

La victoria mantuvo viva la apuesta del City por un triplete doméstico de trofeos, tras haber ganado la Copa de la Liga inglesa y estar compitiendo con Arsenal por el título de la Liga Premier.

“Ningún equipo ha llegado a cuatro finales seguidas. Es extraordinario y ojalá podamos llegar con un buen impulso” , dijo el entrenador del City, Pep Guardiola, a la BBC.

Arsenal aprovechó los compromisos del City en semifinales para colocarse tres puntos arriba en la cima de la tabla con una victoria 1-0 contra Newcastle. El brillante gol de Eberechi Eze en la primera mitad ayudó al equipo de Mikel Arteta a recuperarse tras perder la semana pasada ante el City.

“Sabíamos después de la semana pasada lo que tenemos que hacer, tenemos que ganar cada partido. No podemos enfocarnos en los demás, solo podemos enfocarnos en nosotros”, dijo el mediocampista del Arsenal Declan Rice.

En la parte baja de la tabla, la primera victoria del Tottenham del 2026 en la Liga Premier no fue suficiente para sacar al equipo de la zona de descenso.

Los Spurs vencieron el sábado 1-0 al ya descendido Wolverhampton para darle a Roberto De Zerbi su primera victoria como entrenador. Pero el equipo se mantuvo en la zona de descenso dos puntos detrás de West Ham, que aseguró un triunfo 2-1 contra Everton gracias al gol de Callum Wilson en el tiempo de descuento en el London Stadium.

Liverpool subió al cuarto puesto por diferencia de goles al vencer 3-1 al Crystal Palace. El campeón defensor superó a Aston Villa, que perdió 1-0 ante Fulham.

Guardiola persigue un segundo triplete de trofeos domésticos después de lograr la hazaña en 2019. No se esperaba que una semifinal contra Southampton, de la Championship, hiciera tropezar al equipo del City.

Pero cuando Finn Azaz colocó un disparo con efecto desde fuera del área en el ángulo superior a los 79 minutos, una famosa sorpresa de Copa estaba en el aire.

En cambio, el City mostró su estilo. Jeremy Doku igualó con un disparo desviado tres minutos después y Gonzalez sacó un potente remate de larga distancia que superó a Daniel Peretz poco después.

“Fue increíble marcar al final. En este estadio increíble, con esta atmósfera, una sensación increíble”, dijo Gonazlez a la BBC. “Ha sido una semana realmente importante para nosotros. Estamos vivos en la liga y en otra final”.

A pesar de ser un finalista habitual de Copa, la única victoria del City durante esa racha fue en 2023, tras haber perdido en cada una de las dos últimas temporadas.