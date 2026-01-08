Hospitales Gautier y Moscoso: operando entre desafíos y deseos de mejora

Los retos y desafíos en los hospitales de tercer nivel Salvador Bienvenido Gautier y el Francisco E. Moscoso Puello continúan presentes, pese a las “buenas intenciones” del Gobierno, las inversiones económicas, los remozamientos y la compra de mobiliario clínico e insumos médicos.

Como es de notar en el caso del hospital Salvador Bienvenido Gautier, sus más de 70 años de fundación son los que reciben directamente a pacientes y visitantes. Las condiciones de precariedad de sus instalaciones, mobiliario e infraestructura piden a gritos su intervención.

En septiembre de 2025, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció el plan de remozamiento para este centro médico con una inversión de más de 650 millones de pesos, para intervenir “áreas críticas” como la emergencia, quirófanos, la climatización, iluminación y mobiliario clínico.

Asimismo, señaló en esa ocasión que la inversión también involucraba el remozamiento de habitaciones y baños, que como se pudo constatar, están sin el debido acondicionamiento y las sillas, camillas, puertas y plafones lucen oxidados.

Parte externa de la emergencia del hospital Salvador B. Gautier.RAUL ASENCIO

Según habría informado Lama, el proceso de licitación se realizó en el mes de octubre de 2025, y para este mes de enero se haría la adjudicación, para que en los próximos meses de marzo a abril iniciar los trabajos de construcción y hacer la entrega de la obra culminada en el primer cuatrimestre del 2027.

Aunque se intentó conocer el estado actual del proceso para el inicio del remozamiento, no obtuvimos respuesta alguna.

inversiones en el gautier

Pacientes en el hospital Salvador B. Gautier.RAUL ASENCIO

Desde su creación, el hospital ha recibido una inversión superior a los RD$300 millones, destinados principalmente a la compra de equipos médicos y camas, así lo comunicó el director de Cardiología del hospital, Fulgencio Severino, en unas declaraciones ofrecidas a principio del año 2025.

Actualmente en el Gautier se está culminando un área de diálisis peritoneal, que supuestamente está prevista para ser entregada para finales del mes de enero.

hospital moscoso puello

El hospital Francisco E. Moscoso Puello recibe una cantidad promedio de 400 a 600 pacientes diarios, cuenta con alrededor de 21 especialidades médicas y 20 consultorios, informó el director del centro, ginecólogo Alex Rodríguez.

Señaló que, pese a la deuda acumulada que asciende a unos RD$540 millones, las atenciones, la compra de materiales e insumos y el funcionamiento del hospital no se ven afectadas.

“No nos afecta porque fueron deudas contraídas antes de esta gestión. Tuvimos una intervención del Servicio Nacional de Salud y nosotros como hospital hemos producido con que pagar más de 115 millones de pesos, porque la deuda original era 655 millones, cuando se nos entregó en marzo de 2024”, expresó Rodríguez.

Durante el recorrido por las instalaciones, se pudo observar que las salas de procedimientos médicos de diferentes especialidades, las Unidades de Cuidados Intensivos, de internamiento, funcionan correctamente y con la debida higiene.

Sin embargo, en el servicio de emergencia se concentra la mayor atención, observándose hacinamiento y percibiendo un mal olor.

“Es por el uso de la Emergencia. Una emergencia de 20 camas, que se reduce a 17, por los tres jóvenes que tú viste que permanecen ahí, ¿Y qué ocurre con eso? Que se sobre utiliza. Si yo recibo 500 pacientes al día o 150 pacientes al día y nada más tengo 17 camas, más rotación de dos camas, yo no puedo ponerle un colchón”, explicó Rodríguez y aseguró que tienen la intención de intervenir el área a final de este mes de enero.

Asimismo, informó que el área de psiquiatría está en agenda para ser intervenida próximamente. Indicó que se le remozarán los baños, techo, camas, y habitaciones, y que también abarcará la impermeabilización de techo y la instalación de cámaras.

retos latentes

Rodríguez informó que uno de los retos a los que se enfrenta el hospital comúnmente es con la vertida de basura en la periferia del centro por parte de vecinos y comerciantes, así como también el abandono de enfermos mentales por parte de familiares.

Aunque consideró que es la “normalidad” con la que deben lidiar los hospitales de “fuego”.

En septiembre de 2025, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) informó que tomaría la iniciativa de “extender” sus jornadas de limpieza al Moscoso Puello.