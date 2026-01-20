PLD pide investigar denuncias de corrupción en cinco instituciones del Gobierno

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le exigió ayer al ministerio público acoger e investigar las denuncias que han sido realizadas en medios de comunicación sobre supuestos entramados de corrupción administrativa registrada en diversas instituciones gubernamentales.

El Comité Político de esa agrupación opositora reafirmó las declaraciones emitidas el pasado domingo por el expresidente de la República, Danilo Medina, quien aseguró que el Gobierno está “sin rumbo y sin dirección”, destacando las constantes acusaciones sobre la alegada ejecución irregular de los presupuestos institucionales.

En representación del partido, el vicepresidente peledeísta, Iván Lorenzo, encabezó una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional, donde recordó los hechos presentados a la opinión pública como, según aseguran reportajes periodísticos y señalamientos de los sectores opositores, estructuras de fraudes que afectan al erario.

Lorenzo mencionó de manera específica al Banco Agrícola, Seguro Reservas, Instituto Oncológico Regional del Cibao (IOCR), Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y Ministerio de Educación.

Seguro Reservas

El dirigente peledeísta expresó que “informaciones públicas y análisis financieros” han revelado pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas durante el mandato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), iniciado el 16 de agosto de 2020.

“Un deterioro significativo de la rentabilidad y la liquidez. Se han identificado operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero que podrían ocultar déficits reales o desvío de recursos públicos”, dijo.

Informó que el PLD solicita una auditoría forense integral de las operaciones entre las filiales relacionadas con la aseguradora, la cual permita verificar la “situación real, técnicas y determinación de responsabilidades administrativas y penales por el deterioro patrimonial”.

Agrónomos y Minerd

Lorenzo asumió las continuas denuncias expuestas por comunicadores sobre el Banco Agrícola, presentando la supuesta entrega de préstamos con condiciones favorables o a tasa cero a funcionarios públicos, políticos y personas sin vinculación al sector agropecuario, constituyendo esto un uso clientelar de los recursos destinados al desarrollo del campo dominicano.

Por lo que entiende necesario investigar los criterios de otorgamiento, verificar de manera exhaustiva los perfiles de los beneficiarios, “determinar el alcance del favoritismo político” y evaluar el desvío de la misión institucional.

Lorenzo también espera que el órgano persecutor judicial acoja los señalamientos dirigidos al Minerd, tras supuestamente haber pagado RD$867.4 millones por “la póliza de Seguros Reservas para estudiantes que ni los padres ni los alumnos conocían de su existencia”.

Precisó que el presupuesto del Ministerio de Educación para este fin se incrementó significativamente en 2024, sin justificación técnica clara.

“Hay graves denuncias sobre pagos de comisiones, corredores favorecidos y estructuras de intermediación vinculadas a funcionarios gubernamentales”, declaró.

Inabie y atención a la salud

Lorenzo aseguró que ha sido confirmado “que cientos de medicamentos oncológicos de alto costo fueron encontrados vencidos o sin uso en el IORC, causando la muerte de pacientes por la falta de estos fármacos.

“Esta negligencia podría configurar delitos graves contra la salud pública y la vida. Solicitamos investigar la cadena de custodia, identificar responsabilidades administrativas y penales y determinar si hubo corrupción en el manejo de estos recursos vitales”, expresó.

Por último, recordó que la Dirección General de Compras Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República detectaron en julio de 2025 graves violaciones en el desarrollo de licitaciones del Inabie, las cuales evidenciaban vicios en 201 contratos para adquirir zapatos, mochilas y otras indumentarias de los alumnos.

El alto dirigente del PLD lamentó que, “aunque se destituyó al exdirector del Inabie, Cecilio Rodríguez, las empresas afectadas denuncian ante la PEPCA que no hay justicia ni transparencia” en esos procesos.

“Llamamos a aplicar la ley sin distinción de cargos, influencias políticas o posiciones de poder y mantener informada a la ciudadanía, respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas”, concluyó Lorenzo, acompañado de José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos y de otros dirigentes del PLD.