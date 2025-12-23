Banreservas reitera estabilidad financiera ante supuestos problemas y ola de quejas de usuarios

El Banco de Reservas (Banreservas) reiteró este martes la estabilidad y fortaleza financiera que presenta la entidad al cierre de noviembre de este año ante una ola opiniones y reclamaciones por parte de usuarios reportando robo de dinero en sus cuentas.

La institución bancaria “presenta indicadores financieros robustos, consistentes con una gestión prudente del riesgo, adecuados niveles de liquidez y capitalización, así como una evolución sostenida de sus resultados operativos, en estricto apego a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y a la normativa vigente del sistema financiero nacional”, dijo.

Esta semana se hicieron virales distintas denuncias de usuarios por supuestos robo de dinero en sus cuentas. “Y por qué se está desapareciendo el dinero y ustedes no dicen nada”, cuestionó una usuaria en la reciente publicación del banco en su cuenta de Instagram.

Banreservas, sin embargo, indicó que mantiene “índices de solvencia, liquidez y capacidad de activos que superan los mínimos regulatorios exigidos, respaldados por una base patrimonial sólida y una política de administración responsable, orientada a la protección de los depósitos de sus clientes y a la estabilidad del sistema financiero”.

Aseguró que el banco opera bajo la supervisión permanente de las autoridades monetarias y regulatorias, cumpliendo con los requerimientos prudenciales de gobierno corporativo, gestión de riesgos y transparencia.

comunicado íntegro de banreservas

El Banco de Reservas de la República Dominicana reiteró la fortaleza y estabilidad de su situación financiera, en respuesta a comentarios y opiniones que han circulado recientemente en distintos espacios públicos.

La entidad informó que, al cierre de noviembre de 2025, presenta indicadores financieros robustos, resultado de una gestión prudente del riesgo, adecuados niveles de liquidez y capitalización, así como una evolución sostenida de sus resultados operativos, en estricto cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera y de la normativa vigente del sistema financiero nacional.

Banreservas destaca que mantiene índices de solvencia, liquidez y calidad de activos que superan los mínimos regulatorios exigidos, respaldados por una base patrimonial sólida y una política de administración responsable, orientada a la protección de los depósitos del público y a la estabilidad del sistema financiero.

Asimismo, la institución subraya que opera bajo la supervisión permanente de las autoridades monetarias y regulatorias, cumpliendo de manera estricta con los requerimientos prudenciales, de gobierno corporativo, gestión de riesgos y transparencia, establecidos por los organismos competentes.

El Banco de Reservas reafirmó su compromiso con la confianza del público, la seguridad de los ahorros de sus clientes y el fortalecimiento continuo del sistema financiero dominicano, al tiempo de asegurar que continuará informando de forma responsable y oportuna sobre su desempeño institucional.