Gobierno dialoga con la Conferencia del Episcopado sobre impacto conflicto Medio Oriente

A puertas cerradas una comisión del gobierno, esta vez conformada por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, inició la mañana de esta martes un encuentro con representantes del Consejo Permanente del Episcopado Dominicano, para discutir el impacto del conflicto en Medio Oriente en país y dialogar sobre posibles soluciones para mitigar sus efectos.

Cómo representantes del Episcopado están los obispos Héctor Rodríguez, presidente de la conferencia, Jesús Castro Marte, vicepresidente, Faustino Burgos, secretario general, Alfredo de la Cruz Baldera y Andrés Napoleón Romero Cárdenas.

El encuentro, que tuvo lugar en la Conferencia del Episcopado Dominicano, se impulsa por el presidente Luis Abinader como un proceso de diálogo nacional para hacerle frente a la crisis internacional.

El Episcopado por su lado, ha mantenido una postura clara en contra del conflicto apoyando los ideales del papa León XIV quien sostiene “sostiene deponer las armas” y “procurar La Paz” al mismo tiempo que mantienen comunicación constante sobre el panorama actual y rechazan cualquier forma de violencia al igual que el pontífice.