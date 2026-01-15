Oncológico del Cibao dejó vencer medicamentos que les fueron donados

Cientos de medicamentos de alto costo que fueron donados al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), fueron dejados vencer y otros vendidos en la farmacia de la institución durante la gestión de la antigua directiva, de acuerdo a la denuncia que realiza el doctor Iván Alexis Mercader, presidente de la entidad.

Desde antibióticos intravenosos hasta medicamentos de alto costo, fueron dejados caducar apilados en grandes cajas dentro de un armario, cuya llave nunca fue encontrada, dijo.

Según explica el doctor Mercader, presidente de la junta directiva del Patronato Cibaeña contra el Cáncer, que administra al IORC, tras tomar posesión de la institución en octubre de 2025, encontraron un armario lleno de medicamentos, que hubo que romper para acceder a él, debido a que la llave “nunca apareció”.

El mueble contenía cientos de fármacos de alto costo, que son de alto valor oncológico, donados por familiares de pacientes que ya habían fallecido, debido a que no los necesitaban. Asimismo, una gran cantidad de muestras médicas que fueron obsequiadas por múltiples laboratorios.

De acuerdo al doctor Mercader, estos insumos eran guardados bajo la premisa de que “no se regalaban porque así los pacientes no los compraban en la farmacia”, por lo que muchos de esos medicamentos donados, fueron incorporados en el inventario de la farmacia para venderlos.

El galeno, calificó como “inhumano”, esta acción propiciada por el antiguo director del Oncológico del Cibao, el ingeniero Héctor Lora, y su pasada directiva.

Instituto Oncológico de Santiago bajo la mira del Ministerio Público Lea también

Asimismo, indicó que aunque es difícil precisar la cantidad exacta de pacientes que pudieron verse afectados por no haber recibido estos medicamentos, dado el volumen de usuarios que llega al Oncológico, se podría considerar que entre el 2 o 3 por ciento de ellos, no se beneficiaron porque no podían costearlo.

proceso de transición

En septiembre 2025, el cirujano oncólogo Juan Vila fue destituido de su cargo de jefe de cirugía oncológica por denunciar irregularidades administrativas en el IORC, lo que desencadenó renuncias y despidos de seis médicos.

Asimismo, se documentó que pacientes estaban recibiendo tratamientos de quimioterapia en salas de emergencia por falta de recursos, agravando las preocupaciones sobre la calidad de los servicios.

El 15 de octubre de 2025, el Ministerio Público juramentó una nueva directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo, tras una asamblea general extraordinaria de médicos del centro, con apoyo del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Esta juramentación se realizó en medio de tensiones por el manejo administrativo previo.

El Instituto estaba bajo escrutinio por múltiples irregularidades administrativas, con señalamientos de privatización de espacios, pagos sin soporte, nepotismo, falta de sistemas contables, compras de vehículos con fondos de la institución y deudas acumuladas con proveedores y médicos. Estos hechos motivaron una querella ante la Procuraduría General de la República.

A finales de octubre, la nueva directiva solicitó ayuda estatal y empresarial para sanear deudas millonarias, identificándose obligaciones por más de 150 millones de pesos con proveedores, deudas atribuidas a la gestión anterior.

Asimismo, iniciaron un proceso de auditoría externa integral para evaluar a fondo el estado financiero y operativo del IORC con miras a esclarecer posibles irregularidades de la gestión pasante.

El pasado 18 de noviembre, un tribunal de la Cámara Civil y Comercial de Santiago dejó sin efecto la oposición a las cuentas bancarias del Instituto, que había impuesto la directiva saliente, encabezada por el ingeniero Héctor Lora, para bloquear el acceso a los fondos, permitiendo que el Patronato pudiera operar financieramente con normalidad.

Días más tarde, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) confirmó que se investigaba el caso, con denuncias contra la antigua directiva por supuesta asociación criminal, desvío de fondos, cobros indebidos a ARS, retenciones de pagos y alteración de facturas de medicamentos de alto costo.

El 22 de diciembre de 2025, a pesar de la orden judicial favorable de noviembre, miembros de la antigua directiva procedieron a un nuevo embargo de las cuentas bancarias del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, intentando impedir el acceso de la nueva directiva a los recursos financieros, utilizando otros nombres como querellantes.

El tribunal dispuso por segunda ocasión el desbloqueo de las cuentas bancarias. Asimismo, el IORC también presentó un recurso judicial para mantener el acceso a sus cuentas tras el nuevo embargo impuesto por exdirectivos.