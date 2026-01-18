Danilo describe a la economía como estancada y califica al gobierno de estar "sin rumbo y dirección"

“Creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno hubiera perdido el rumbo y la dirección del Estado dominicano y hay cosas que son preocupantes”, fue la crítica del expresidente Danilo Medina a la gestión actual gubernamental.

Al enumerar una serie de factores que consideró negativos, especialmente en el sector económico, argumentó que el país atraviesa por momentos críticos y las medidas tomadas por la administración presidencial no resultan favorables ante el panorama descrito.

“Caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba. Ahora, con pico hacia arriba: subida de la deuda, subida del pago de intereses, subida del déficit fiscal, subida de los precios”, enumeró.

Asimismo, mencionó que los actos de corrupción son cada vez más numerosos, pero ninguno enfrenta las consecuencias legales correspondientes, en conjunto con los escándalos recientes de corrupción en instituciones estatales como Seguros Reservas, Banco Agrícola y los del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), a la que acusó de no realizar investigaciones más profundas para descubrir si hay más sectores involucrados.

A los recientes cambios realizados en el tren gubernamental, ordenados por el mismo presidente Luis Abinader por medio de varios decretos, los calificó de “cambios cosméticos” que no resultan fundamentales para su relanzamiento, trayendo consigo, a su juicio, preocupación en el ciudadano.

“La gente está sumamente preocupada y llena de incertidumbre”, expresó.

Agregó además que el debatido tema de la reforma fiscal no resulta favorable en este ambiente descrito, pues el incremento del gasto corriente mantiene al país en un conflicto difícil de resolver, y aconsejó realizar el presupuesto basado en el endeudamiento, evitando así los préstamos millonarios.

En su comentario explicó que todos esos préstamos disparan el pago de interés en la deuda pública y provocan situaciones de crisis en la economía nacional.

“Yo no veo un horizonte claro para la República Dominicana”, lamentó Medina.