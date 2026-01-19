Gobierno aún no presenta públicamente informe sobre estado de emergencia por Melissa

El 31 de octubre del pasado año el presidente Luis Abinader declaró emergencia nacional para compras y contrataciones de bienes, servicios y obras para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa.

La medida permitía que 23 instituciones realicen procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras en emergencia, para contrarrestar los daños causados por Melissa en unas 14 provincias.

Tras hacer la declaratoria, Abinader justificó que la declaratoria de emergencia responde a daños significativos en caminos vecinales, escuelas e infraestructuras comunitarias, especialmente en provincias del sur como Ocoa y Barahona, donde aseguró que la principal petición de los agricultores ha sido la reparación de vías rurales.

La medida, que se extendió hasta el 30 de noviembre, fue criticada por la oposición política quiénes señalaban que la medida sería usada para evadir los controles de la Ley de Compras y Contrataciones y cometer irregularidades administrativas; ante esos señalamientos, el mandatario manifestó que el Gobierno estaría rendiendo un informe detallado del uso de los recursos asignados bajo el régimen de excepción.

Aunque no se especificó la fecha, hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha emitido públicamente el informe detallado prometido durante la realización de una edición de LA Semanal el pasado mes de noviembre.

“Hemos hecho otros decretos de emergencia en el pasado y siempre hemos presentado informes muy claros y detallados de cómo se utilizaron los fondos. En este caso no será diferente”, afirmaba el presidente.

Aunque no se han dado informaciones sobre lo realizado en esos 30 días, el Gobierno informó el pasado cinco de noviembre que destinará unos 12,000 millones de pesos en "ayudas especiales" a los sectores que resultaron afectados por las lluvias.

Se detalló que unos RD$ 2,000 millones serían inyectados al Banco Agrícola para ser usados para financiamiento para los agricultores; RD$ 9,000 millones para un programa de asfaltado y caminos vecinales, el cual ya estaba presupuestado desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, unos RD$ 1,500 millones en crédito para Promipymes, para que sean utilizados para financiamientos "pequeños" para los microempresarios y microempresas.

Desalentados

A finales de diciembre agricultores de la provincia de San José de Ocoa manifestaron sus quejas por la poca compesación que recibieron del Ministerio de Agricultura, tras las pérdidas de sus cosechas por el fenómeno atmosférico.

El entonces ministro de Agricultura, Limber Cruz, entregó unos RD$29 millones en ayudas económicas a 768 productores agropecuarios afectados.

Los beneficiarios recibieron cheques que oscilaron entre RD$3,000 y RD$100,000; montos que generaron inconformidad entre numerosos productores, quienes denunciaron que la ayuda resulta insuficiente frente a las cuantiosas pérdidas sufridas en sus cosechas.