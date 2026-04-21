Teatro, música y danza: Llega a Santo Domingo el Festival Internacional de las Artes Escénicas 2026

Santo Domingo se prepara para celebrar la primera edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae 2026), un evento que del 15 al 19 de mayo, durante cinco días, contará con una programación que integra teatro, música y danza, reuniendo a compañías de Colombia, Argentina, Guinea Ecuatorial y Francia junto al talento dominicano.

Los detalles de esta propuesta fueron presentados por su director, el productor y actor Fausto Rojas, quien destacó que este proyecto nació de una inspiración surgida durante el Festival Iberoamericano de Bogotá en 2018.

“Nos llena de mucha alegría presentar esta primera edición del Festae. La República Dominicana se convierte en el epicentro cultural del Caribe, proyectando al país como un destino de referencia para las artes escénicas”, afirmó Rojas durante el encuentro con la prensa.

A este encuentro se dieron cita diversas personalidades del ámbito teatral y musical, entre ellos el dramaturgo Fran Disla, el cantante Yamil de la agrupación Lost, y el coordinador de producción Canek Denis. Asimismo, el artista José Duluc se presentó para tocar algo de música, y consiguió crear un agradable ambiente de fondo durante la actividad.

José Duluc formó parte de los atractivos del encuentro de prensa para anunciar el Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae 2026),Glauco Moquete

Cartelera

Desde Colombia llega Elemental Teatro con una versión contemporánea de "La Casa de Bernarda Alba", montaje que Rojas describió como "una pieza de mucha fuerza teatral intensa, de mucha potencia que sé que impactará a los espectadores nacionales".

Argentina estará representada por "El equilibrista", el unipersonal más premiado de la última década en dicho país, protagonizado por Mauricio Dayub. Al referirse a esta obra, el director manifestó que es "un espectáculo que me llegó mucho al alma, un espectáculo noble de mucha belleza".

El guineano Gorsy Edú traerá su obra "El percusionista", una propuesta que fusiona música y oralidad con un éxito probado en más de 11 países. Según Rojas, en este montaje "el público se termina contagiado de algo espiritual; el público canta, baila y dialoga con el artista".

Por su parte, la compañía francesa Imperial Kikiristán presentará "Jumelag", un espectáculo familiar que contará con cuatro funciones gratuitas para el pueblo dominicano en escenarios como el Anfiteatro Nuryn Sanlley, el Cristo Park y el Centro León.

Talento nacional

Entre las piezas locales se encuentran "Reactor Antígona", de la coreógrafa Marianela Boán, y "Pinocho", del Teatro Guloya, que celebra 35 años de labor artística.

El evento culminará con la Compañía Nacional de Teatro, que conmemora su 80 aniversario presentando "Yago, yo no soy el que soy".

Rojas expresó una especial emoción por esta puesta en escena al señalar que "cada vez que hacemos esta pieza en la compañía hay una magia, hay un arte, hay mucha pasión".

Además de las funciones, el festival tendrá charlas didácticas y talleres encabezados por maestros como Gabriel Chamé, reconocido pedagogo internacional, y Mauricio Dayub.

Un momento significativo será el "Festae Especial" el 20 de mayo, dedicado al maestro Giovanny Cruz, bajo el título “Giovanny Cruz y sus creencias teatrales”, un encuentro para honrar su vida y obra en la Sala Aída Bonelly del Teatro Nacional.

Logística

El Festae promete una alternabilidad que incluye jazz, rock, bachata y bolero. La agenda musical contará con agrupaciones y artistas como Marakandé, Rafelito Mirabal y Sistema Temperado, así como una noche dedicada al rock con Auro Sónico, Pablo Cavallo y Lost.