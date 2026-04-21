Posponen proceso de Evaluación de Desempeño Docente a maestros de secundaria y coordinadores

La Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la Evaluación de Desempeño Docente informó que la convocatoria prevista para hoy martes 21 de abril quedó suspendida para los docentes del nivel secundario, coordinadores pedagógicos y orientadores.

Según un comunicado enviado a los medios de comunicación, la decisión fue tomada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) para "realizar ajustes y mejoras en el proceso que desarrolla la quinta etapa de la jornada evaluativa"

De igual forma, el documento asegura que la resolución busca “garantizar mayor eficiencia, estabilidad y confiabilidad en su aplicación”.

En ese sentido, la comisión precisó que los docentes del nivel secundario, especialmente del primer ciclo del área académica, así como coordinadores pedagógicos, orientadores y subdirectores convocados, no deberán presentarse hasta tanto sean notificados con las nuevas fechas de aplicación.

Explicó que la convocatoria prevista para este día queda sin efecto, mientras se completan las mejoras técnicas en curso.

Las nuevas fechas serán informadas a través de los canales de las diferentes instituciones, por lo que exhortaron a los participantes a mantenerse atentos a dichas comunicaciones.

Asimismo, señalaron que continuará desarrollándose una revisión técnica integral del proceso, a fin de fortalecer las etapas subsiguientes y asegurar condiciones adecuadas para todos los actores involucrados.

La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) es un proceso sistemático que busca valorar el ejercicio profesional del magisterio, identificar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua.