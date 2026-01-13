Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

¿Qué tipos de residencias se entregan en República Dominicana?

La Dirección General de Migración es la que se encarga de entregar los diferentes tipos de residencias a los extranjeros con deseos de estar en la nación caribeña.

Según distintas definiciones, una residencia es un documento o tarjeta requerida que permite a un ciudadano extranjero residir en el país por un período de tiempo fijo o indefinido.

En ese sentido, la Dirección General de Migración  (DGM) es la que se encarga de entregar los diferentes tipos de residencias a los extranjeros con deseos de estar en el país.

Conforme a la institución, existen varios tipos, entre ellas, residencia definitiva (RD-1); residencia de inversión temporal; residencia inversión rentista; residencia permanente (RP-1); residencia temporal (RT-1); residencia temporal (RT-2); residencia temporal (RT-3); residencia temporal (RT-4); residencia temporal (RT-6); residencia temporal (RT-7); residencia temporal (RT-8) y residencia temporal (RT-9).

¿Cuáles son sus definiciones, según la DGM?

Residencia definitiva (RD-1): es la que otorga un permiso de residencia por 10 años a un extranjero que haya estado en el país por un periodo de 10 años o más.

Residencia de inversión temporal: es la que va dirigida a los extranjeros que poseen la idea de solamente acudir a República Dominicana con la intensión de realizar inversiones económicas.

La institución gubernamental revela que esta residencia es entregada a inversionistas que lleguen al país con un monto mínimo de US$200,000.00 y con un certificado de inversión extranjera otorgado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana o el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Residencia de inversión rentista: esta residencia va dirigida a los extranjeros que reciben ingresos de una renta o una propiedad por un monto mínimo de US$2,000.00, provenientes de un organismo o empresa de origen extranjero.

Residencia permanente (RP-1): es dirigido a los extranjeros con carnet de Residencia Permanente, vencido o próximo a vencer dentro de 45 días.

Residencia temporal (RT-2): residencia para el personal gerencial, técnico de una empresa extranjera o que tienen una empresa establecida con una inversión menor en el país. La vigencia de este permiso es por un año.

Residencia temporal (RT-3): es entregada a las personas que acuden a República Dominicana con fines laborales exclusivamente. Es igual la RT-2, que solo es utilizada con fines laborales.

Residencia temporal (RT-4): es un permiso entregado a personas que acuden a República Dominicana con fines religiosos, entre ellos están los sacerdotes, pastores, misioneros o miembros de congregaciones religiosas.

Residencia temporal (RT-7): es otorgada a las personas que dependen de la residencia otorgada con fines laborales exclusivamente (RT-3) y de la (RT-4), que es entregada con fines religiosos.

Residencia temporal (RT-9): permiso de residencia temporal para extranjero que ingresa a la República Dominicana con la finalidad de residir temporalmente en el país.

No obstante, las RT-1, RT-6 y RT-8, aunque no tienen definiciones exactas en la pagina de la DGM, sirven para brindarle el permiso de permanecer durante un tiempo determinado a los extranjeros en el país.

Asimismo, las RT-3, RT-4, RT-9, RT-7 tienen un periodo de vigencia de un año.

