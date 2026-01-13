En mayo 2024 Migración otorgó más residencias que en todo un año completo

En pleno año electoral (2024) mientras la atención pública estaba enfocada en los comicios venideros, la Dirección General de Migración (DGM) entregó una cantidad sin precedentes de residencias, con un enfoque masivo en el mes de mayo.

Un análisis de las estadísticas de la DGM reveló que entre los años 2018 y 2025, el otorgamiento de residencias (tanto temporales como permanentes y definitivas) se mantuvo en niveles relativamente estables, con un promedio de 25,000 a 33,000 trámites anuales.

Sin embargo, el año 2024 rompió todos los esquemas: se registró una cifra muy superior de 148,301 residencias emitidas, para un incremento de casi el 400 por ciento (%) respecto al año anterior.

Sumado a esto, el análisis de los datos muestra que este "salto" no fue progresivo, sino que se concentró de forma masiva en un solo mes: mayo de 2024.

el "efecto mayo"

Al desglosar las cifras mensuales de 2024, los datos arrojan una anomalía estadística: mientras que los meses habituales del año promedian entre 1,600 y 2,800 residencias, en mayo de 2024 se emitieron 122,560 documentos de residencia. Esto se puede observar como que en solo 31 días se procesó el equivalente a cuatro años de trabajo regular.

Este volumen masivo coincidió con el mes electoral en el país, lo que plantea interrogantes sobre si se trató, por ejemplo, de una política de regularización acelerada de último minuto.

Un dato adicional, es que de estas residencias, la gran mayoría (133,974) fueron de carácter temporal, lo que sugiere que se trató de un proceso de regularización inicial más que de otorgamientos de estatus definitivos.

haití y venezuela

Como en años anteriores, los ciudadanos haitianos encabezan la lista de beneficiarios. Durante el periodo 2018-2025, se otorgaron un total de 128,489 residencias a nacionales de Haití. Lo impactante es que el 62% de ese total histórico ocurrió únicamente en mayo de 2024, con 73,602 trámites finalizados en ese mes.

Venezuela se consolida como la segunda nacionalidad con mayor presencia legal, sumando 44,240 residencias en el periodo analizado. A diferencia del flujo haitiano, la regularización venezolana ha mostrado un crecimiento más sostenido, aunque también experimentó su propio pico en mayo de 2024 con más de 9,500 documentos emitidos.

Siguiendo a estos dos países, aparecen China y Estados Unidos, quienes mantienen una competencia cerrada por el tercer puesto. La cantidad de ciudadanos estadounidenses obteniendo residencias legales en el país es muy similar a la de nacionales chinos, con promedios que superan las 2,000 personas por año, exceptuando el pico de 2024 donde ambos superaron los registros.

retorno a la normalidad

Los datos preliminares del año 2025 (hasta noviembre) muestran que la DGM ha regresado a sus ritmos habituales.

Con 32,174 residencias emitidas en los primeros 11 meses del año, la tendencia estima un cierre anual cercano a las 35,000. Este retorno a la media, sumado a la comparación con el año 2023, confirma que lo ocurrido en 2024 fue un evento excepcional y no un cambio permanente en la capacidad operativa o en la política migratoria estándar del país.