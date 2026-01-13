Migración niega haber otorgado más residencias de lo normal en mayo de 2024

Tras la publicación del reportaje del LISTÍN DIARIO titulado "En mayo 2024 Migración otorgó más residencias que en todo un año completo", la Dirección General de Migración (DGM) afirmó que existe una "discrepancia significativa entre los números informados por el referido medio de comunicación y los datos oficiales de la institución".

La DGM, de acuerdo con un comunicado, aseguró que llegó a esta conclusión tras una verificación interna "exhaustiva" de sus registros oficiales, a fin de contrastar la información publicada por LISTÍN DIARIO, con las estadísticas en la base de datos institucional.

Migración aseveró que, durante el 2024, se emitió un total de 63,890 documentos migratorios, indicando que de ese total, 7,110 correspondieron a nuevas emisiones, mientras que 56,780 fueron renovaciones.

Según la entidad, estas cifras comprenden la totalidad de las categorías migratorias administradas por la institución, tanto de residentes como de no residentes, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los trabajadores temporeros.

Asimismo, Migración dijo que, del total de documentos emitidos en 2024, 6,173 correspondieron al mes de mayo.

Igualmente, la DGM afirmó que la "mayor parte" de los trámites realizados en 2024 correspondieron a renovaciones de estatus migratorio, es decir, a extranjeros que ya se encontraban previamente regularizados y que acudieron a la institución a cumplir con la obligación legal de mantener su documentación vigente.

"Las nuevas emisiones representaron una proporción considerablemente menor del total", leía parte del referido comunicado.