Depositarán esta tarde medida de coerción contra fiscal acusado de recibir 10,000 dólares

La Procuraduría General de la República depositará la tarde de este domingo la solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir en una entrega controlada la suma de diez mil dólares (US$10,000) de una persona bajo investigación del Ministerio Público.

Así lo informó el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien precisó que la instancia consistente en prisión preventiva será depositada ante la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El pasado viernes ya se había solicitado a dicha Cámara la designación de un juez instructor para el caso del fiscal adjunto, quien permanece bajo arresto.

La investigación en contra del fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) es dirigida personalmente por la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, quien garantizó a la población que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.

Valdez Alcántara fue designado en la Pepca en septiembre de 2020, cuando el Consejo Superior del Ministerio Público seleccionó a varios fiscales para acompañar a Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

Desde entonces, participó en casos de alto perfil como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa.