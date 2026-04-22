LEIDSA entrega certificado a la millonaria 500 del Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó que la joven Katy Elizabeth Ventura Quevedo, recibió el certificado que la acredita como la millonaria número 500 de sus productos Loto, el Más y Súper Más. Ella resultó ganadora de 37 millones de pesos, en el sorteo correspondiente al pasado sábado 18 de abril.

Katy Elizabeth, una joven emprendedora, realizó una jugada automática con los números:2-7-14-24-32-35, en el punto de venta "Papelería Librería Porfirio”, ubicada en la calle Damián No.47, Las Matas de Farfán. Provincia San Juan.